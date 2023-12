La disputa legale trapotrebbe essere arrivata alle battute conclusive. I legali del campione portoghese e quelli del club bianconero, riporta la Gazzetta dello Sport, depositeranno le rispettive memorie conclusive nell’arbitrato per i famosi 19,5 milioni di euro che CR7 ritiene gli siano dovuti come arretrati della seconda manovra stipendi (stagione 2020-21). La Juve invece, ha sempre mantenuto la sua posizione, ovvero che lo stesso Cristiano abbia di fatto già rinunciato alle quattro mensilità di retribuzione contestate al momento di trasferirsi al Manchester United. "Con il deposito delle memorie conclusive delle due parti, resterebbe solamente un’udienza supplementare - non è detto si farà - a gennaio, prima della pronuncia del Collegio arbitrale attesa per il mese di aprile", si legge.