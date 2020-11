1









Se sta bene e può giocare, è quasi impossibile tenerlo in panchina, anche in una partita amichevole, già indirizzata e in cui il risultato conta poco o nulla. Nonostante l'esclusione dall'undici di partenza, il ct del Portogallo, Santos, ha fatto entrare all'inizio del secondo tempo Cristiano Ronaldo. Sono bastati dieci minuti, al fenomeno portoghese, per regalare una gioia ai tifosi lusitani: inserimento nella trequarti di Andorra e assist delizioso per Renato Sanches che non può fare altro che insaccare in rete per il 3 a 0. All'85', invece, CR7 mette la sua firma sul match segnando la rete del 6 a 0 con un preciso e imperioso colpo di testa in area. Grazie a questo gol, Cristiano Ronaldo eguaglia il record di Ferenc Puskas di 746 reti totali in carriera. Risolti, così, i dubbi sul suo stato di forma. La Juventus può contare sul suo fuoriclasse!