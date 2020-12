Dal sito ufficiale della Juventus: "Ancora un premio per Cristiano Ronaldo! Pochi giorni dopo il premio Golden Foot Award, il fuoriclasse bianconero porta ancora una volta a casa l'onorificenza come migliore del mese di novembre, MVP of the Month Powered by Official Pes 2021, secondo quanto hanno votato, dopo ogni partita, i tifosi bianconeri su Juventus.com

Il perchè Cristiano sia stato eletto migliore del mese appena trascorso lo lasciamo spiegare ai numeri: oltre alle doppiette realizzate a novembre (su tutte, quella scintillante al Camp Nou), restando solo al 2020, scopriamo che CR7 ha realizzato 33 gol in Serie A - solo due giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio in un singolo anno solare (41 Borel nel 1933 e 36 Nordahl nel 1950). Non solo: si è classificato come giocatore con più gol in un singolo anno solare nei cinque maggiori campionati europei cinque volte tra il 2011 e il 2019; nel 2020 al momento è il giocatore con più reti messe a segno (alle sue spalle Robert Lewandowski, con 32)".