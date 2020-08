È Cristiano Ronaldo l’MVP dell’anno della Juventus. Lo ha comunicato il club attraverso il suo sito ufficiale: “Una stagione lunghissima, con un campionato durato quasi 11 mesi. Uno stop inatteso, una ripresa vincente. Fra tutti questi ingredienti, ce n’è uno che è stato una costante: i gol di Cristiano Ronaldo.



Tanti, tantissimi (da decenni non se ne contavano 30 solo in campionato per un attaccante bianconero), spesso decisivi, o fondamentali. Alcuni, straordinari: ricordate il volo di Genova?



Per i suoi gol, la sua classe, la sua freddezza, la sua leadership, il suo essere fuoriclasse assoluto, CR7 è risultato il giocatore più votato dai tifosi bianconeri, durante tutto l’arco dell’anno.



A Cristiano va dunque il premio di MVP of The Year powered by eFootball PES 2021. Congratulazioni, campionissimo!”.