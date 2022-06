Cristiano Ronaldo alla ricerca della Champions League perduta. Un anno deludente, quello del portoghese che, pur segnando con la solita costanza, non è riuscito a trascinare il Manchester United ad una qualificazione in Champions League. Per questo, CR7 adesso cerca una via di fuga, una squadra che possa permettergli, ancora una volta, di esibirsi e competere nei palcoscenici più ambiti e prestigiosi del continente. Per questo, il suo entourage, capitanato dal super procuratore Mendes, è alla ricerca di un nuovo club. Può essere la Juventus, la via di fuga per Ronaldo? Difficile, molto difficile. Come a Torino sanno ormai bene, operazioni di questo tipo richiedono uno sforzo, economico e organizzativo, che dovrebbero coinvolgere i piani alti, la proprietà.