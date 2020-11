La forza di Cristiano Ronaldo risiede nella costante tensione al miglioramento, e probabilmente è qui che ha trovato il punto di contatto con la Juventus. Il campione portoghese ha collezionato ieri l'ennesimo record, eguagliando il numero di reti totali segnate in carriera di Puskas con 746. CR7, adesso, non vede l'ora di superare questo traguardo - è facilmente immaginabile - e nel mirino ha un altro importante primato. In questo momento, a detenere il maggior numero di rete con la maglia di una seleziona nazionale è Ali Daei, ex calciatore iraniano, con 109. Grazie al gol realizzato oggi, Ronaldo si trova a 102: -7, quindi, per l'ennesimo, incredibile, traguardo.