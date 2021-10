Reparto offensivo che non segna. Questo uno dei tanti problemi della Juventus in questa stagione. Motivo per cui la dirigenza bianconera si guarderà intorno, nel corso del mercato di gennaio. Non occorre, però, cercare molto, perché in Serie A c'è chi sta facendo faville e ha già pronte le valigie. Si tratta di Dusan Vlahovic che nella partita di oggi contro lo Spezia ha segnato una tripletta.