e che all'occorrenza possa affiancare il bomber serbo in una coppia d'attacco. La prima soluzione che si era fatta strada tra le mura della Continassa era quella di accaparrarsi a zero l'opportunità Memphische ilavrebbe potuto svincolare. Come riferisce Calciomercato.com.. Ora l'intesa però vacilla, la Juve quando aveva ultimato questo accordo era quasi convinta di cedere Adrienale di collezionare un tesoretto da circa 20 milioni di euro, spendibile per Depay. Cedendo il francese i bianconeri avrebbero anche alleggerito il monte ingaggi (Rabiot guadagna 7 milioni l'anno).Mentre l'avvocato Sebastienche gestisce gli interessi di Memphis portava avanti la trattativa per riuscire ad ottenere la risoluzione del contratto dal Barcellona, che finalmente sembra a un passo con o senza il contributo della Juve, dalla dirigenza bianconera emergeva. Ci sono degli aspetti ancora da definire (definizione dei bonus che porterebbero ingaggio a quota 7,5-8 milioni netti e durata del contratto). Proprio Ledure ora è in Italia per osservare il suo assistito Romelu Lukaku.-Alla Continassa si studiano le alternative, in particolare il nome caldo è quello di: Arek, osservato speciale già a inizio mercato e poi rimandato a quando sarebbe potuto tornare buono il suo nome. Non rientra nei parametri del Decreto Crescita, ma. La Juve sta proponendoLe parti sono al lavoro, le mancate uscite non condizionano solo il mancato arrivo di Paredes a centrocampo ma anche l'attacco.