Secondo un articolo del Sole 24 Ore, la Juventus ha un urgente bisogno di alleggerire il proprio costo del lavoro. Il quotidiano economico finanziario sottolinea come questa voce sia arrivata vicina a toccare la cifra di 500 milioni di euro. Una situazione finanziaria che diventerebbe insostenibile nel medio e lungo termine. Ai 143 milioni di euro (comprensivi di imposte) di costo del personale del primo semestre 2018/19 vanno aggiunti 78 milioni per l’ammortamento dei cartellini, proiettando questi numeri sull’intera stagione si arriva ad un monte ingaggi lordo di 286 milioni di euro ed una quota di ammortamenti di 156 milioni. Se a questi si aggiungono i 50 milioni lordi per gli stipendi dei nuovi giocatori bianconeri De Ligt, Rabiot, Ramsey ecc., la cifra si assesta intorno ai 500 milioni di euro. Una spesa tale da considerare insufficiente la crescita di fatturato della società.