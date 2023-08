Il test amichevole contro l'Alessandria è stato l'ultimo esame per la Juve prima dell'inizio del campionato, che riprenderà li da dove terminato, ad Udine. Quella di ieri è stata anche una gara ricca di sorprese, che oltre a mettere in risalto la prestazione di Daniele Rugani, autore di una doppietta, ha portato nuove e 'vecchie' conferme in tutto l'ambiente bianconero. Il riferimento va in particolare a, per il quale si preannunciava un rientro in campo più lontano rispetto a quello che potrebbe realmente accadere.- C'è infatti grande ottimismo circa i tempi di recupero del francese, che ieri non solo è sceso in campo dal primo minuto, ma è riuscito a trovare la gioia del gol che mancava da un periodo lunghissimo. Intendiamoci, si tratta solo di un amichevole, ma lo stato mentale in cui si trova il Polpo ha bisogno anche di questo per provare a dare una scossa. Ed è quello che si augurano i tifosi juventini, che ora sperano di poter vedere dei, fino a ritrovare il Pogba che tutti noi conosciamo.- Così come aumenta l'entusiasmo anche per quello che sarà il suo rientro in campo, che se prima era fissato nella gara post sosta contro la, ora potrebbe anche accorciarsi. Nel mirino, infatti, c'è la trasferta dima non è da escludere che il francese possa anche essere convocato per le prime due giornate, rispettivamente contro. Si tratterebbe di un tentativo di reintegro 'mentale' anticipato, ma