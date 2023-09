Buone notizie per Federico. Stando a Sky Sport, infatti, l'esterno classe 1997 dovrà svolgere solo alcune terapie dopo il problema fisico emerso ieri con la Nazionale, che lo ha spinto a rientrare a Torino prima del tempo, pertanto cresce l'ottimismo per vederlo in campo (o almeno in panchina) sabato prossimo nel match tra. Facile ipotizzare, comunque, che con lui saranno adottate tutte le precauzioni del caso: dopo gli esami svolti oggi - che hanno fatto seguito a quelli già effettuati ieri dallo staff medico azzurro - il giocatore potrebbe essere sottoposto a nuovi accertamenti da lunedì, quando la Juve riprenderà gli allenamenti.