Stando a Il Corriere dello Sport, alla Continassa sta crescendo la preoccupazione per le condizioni di Manuelin vista della sfida tradel 26 novembre. Rientrato da Coverciano lunedì per via della frattura alla costola, negli ultimi due giorni il centrocampista classe 1998 ha svolto apposite terapie che però non hanno fatto diminuire più di tanto il dolore. Per Massimiliano, dunque, è il momento di correre ai ripari riflettendo sulle possibili alternative: l'idea per sostituirlo sarebbe quella di lanciare dal primo minuto Hans, magari affiancato da Weston(e ovviamente Adrien) per dare più sostanza al reparto con Andreasulla destra.