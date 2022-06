C'è fiducia in casa Juve, Angel Di Maria può ancora arrivare. A confermarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui i bianconeri sono pronti a rilanciare con una nuova proposta al Fideo: questa volta si parla di un contratto annuale con opzione per un altro anno, una soluzione che potrebbe accontentare entrambe le parti e favorire lo sblocco definitivo della trattativa. I bianconeri restano in attesa di una risposta nel fine settimana, non intendono aspettare più a lungo.



Intanto, come già raccontato ieri, in queste ore l'esterno argentino è in volo verso l'Europa con la sua famiglia. La meta del viaggio è Ibiza, dove il giocatore trascorrerà un periodo di vacanza già programmato. La situazione, comunque, sembra destinata a sbloccarsi a breve, con la Juve che presto conoscerà la decisione finale dell'attaccante.