Il contratto di Adrienè in scadenza il 30 giugno. La Juventus gli ha offerto un rinnovo contrattuale e sta aspettando una risposta dal centrocampista francese. Stando a quanto riferisce SkySport la fiducia della Vecchia Signora verso la permanenza dell'ex Paris Saint Germain va crescendo. Filtra ottimismo per l'ok finale del giocatore. Si tratterebbe di un prolungamento annuale, mantenendo le cifre dell'accordo attuale. Come noto Massimiliano Allegri avrebbe messo Adrien in pole tra le priorità del suo centrocampo, Rabiot gode di grande fiducia nell'ambiente e la fiducia per il suo rinnovo sale ora dopo ora.