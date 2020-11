2







di Cristiano Corbo

Ronaldo è il re, e questa non è una notizia. Semmai inizia a dispensare sorrisi la crescita di Arthur, quel gol di Rabiot che sa di fiducia ritrovata. Insomma, il centrocampo. Che si è vestito anche dell'entusiasmo di McKennie e che quindi ha ricominciato a macinare voti positivi. Nell'appuntamento settimanale con la 'media' delle nostre pagelle, emerge infatti un quadro positivo per Andrea Pirlo - a proposito: il Maestro viaggia sul 5,78 - soprattutto nel mezzo: tutti dal 5,5 in su, Ramsey stella polare a 6,6.



FLOP DYBALA E SUPER DANILO - Crolla Dybala, a 5.62: è l'unico attaccante al di sotto della sufficienza, oltre a Bernardeschi (il peggiore, media 4,83), e la sfida di Cesena con lo Spezia non lo aiuta certo a risalire. Sempre più su è invece Danilo: quattro sufficienze di fila, nota stonata soltanto a Crotone - come tutta la squadra - e inizio di stagione davvero sopra ogni aspettativa. La migliore formazione? Trovate tutto nella nostra gallery dedicata: è qui in basso.