Tra una semifinale di Europa League e l'altra, latorna in campo quest'oggi per la 35^ giornata di Serie A, che la mette di fronte al match casalingo contro la, ancora in lotta per la salvezza. Per i bianconeri, attualmente a quota 66 punti a pari merito con l'Inter, vincere vorrebbe dire consolidare il secondo posto in classifica e creare ulteriore distanza da Milan e Atalanta, che ieri sono cadute rispettivamente sotto i colpi di Spezia e Salernitana. Alla seconda e ultima decisiva sfida contro il Siviglia, quindi, si inizierà a pensare da domani. Fischio d'inizio alle 20.45.Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. All. AllegriCarnesecchi; Vasquez, Lochoshvili, Chiriches, Ferrari, Quagliata; Galdames, Meite, Benassi; Okereke, Afena-Gyan. All. Ballardini