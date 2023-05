Questa sera, alle 20.45, la Juventus sfida la Cremonese all'Allianz Stadium. Ecco numeri e statistiche riportate dal sito ufficiale della Juventus:La Juventus (20) è la squadra che ha segnato più gol con calciatori nati a partire dal 2000 in questa stagione di Serie A, dall’altra parte la Cremonese è a quota zero.In questo campionato di Serie A solamente il Napoli (17) ha segnato più gol di testa della Juventus (11).La Juventus è la squadra che ha segnato più gol su calcio di punizione diretta in questo campionato: quattro, incluso quello di Milik nella gara di andata.La Juventus ha colpito 16 legni in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più (16 anche per Roma e Inter).La Cremonese ha segnato solamente 10 gol nei primi tempi di questo campionato, meno di ogni altra squadra; dall'altra parte la Juventus è quella che ha incassato meno reti nelle seconde frazioni (12).Da una parte nessuna squadra ha segnato meno gol della Cremonese su sviluppo di corner in questo campionato (due), dall'altra soltanto il Napoli (17) ne ha realizzati più della Juventus (10).Dei 17 punti persi da posizione di vantaggio in questo campionato dalla Cremonese, 12 sono stati in trasferta; fuori casa nella Serie A 2022/2023 ha fatto peggio solamente l'Empoli (16)".