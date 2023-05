Tanti ottimi voti per i bianconeri protagonisti poche ore fa del match tra, che ha visto la squadra di Massimilianoimporsi per 2 a 0 grazie ai gol di Nicolòe Gleison. Proprio questi due sono i giocatori più premiati dai giornali in edicola oggi, che riconoscono il merito di una buona prestazione anche a Federicoe Leandro, quest'ultimo finalmente nel vivo del gioco. Male, invece, Dusan. E tutti gli altri?