Così Tuttosport analizza gli episodi dadi: "Il giallo della serata, se così possiamo definirlo, si materializza al 28’ della ripresa.entra in area, si tocca con Sernicola e finisce a terra: il contatto c’è, i dubbi anche. Ma l’arbitrolascia correre e, a quel punto, non ci sono gli estremi per l’intervento di La Penna dal. Regolare il vantaggio bianconero, conche tiene il pallone in campo prima che esca dalla linea laterale, fuorigioco millimetrico invece persu assist dipoco dopo. L’alluce o poco più. Per il resto, infine, manca un giallo a Quagliata nel primo tempo, mentre pesano quelli anella ripresa: erano entrambi diffidati, salteranno Empoli".