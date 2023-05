Il posticipo della domenica sera della trentacinquesima giornata di Serie A regala un match tutto da decifrare. La Juventus ospita una Cremonese che fino a qualche settimana fa sembrava spacciata e che adesso invece può sperare. I bianconeri si rituffano in campionato dopo il pareggio in extremis in UEFA Europa League con l’obiettivo di fare più punti possibili in questa stagione. Al di là di quelle che potranno essere le sentenze, la Vecchia Signora vuole concludere la stagione con meno rimpianti possibili. I grigiorossi hanno invece 6 punti da recuperare al Verona se vogliono sperare in un’incredibile salvezza. Dall’arrivo di Davide Ballardini qualcosa è cambiato. La recente vittoria sullo Spezia fa aumentare i rimpianti per i pareggi subiti in rimonta da Milan e dagli scaligeri.La differenza tra le forze in campo è comunque netta e i bookmakers pronosticano gli uomini di Massimiliano Allegri come assoluti favoriti del match.Per i traders è il classico Davide contro Golia - Piemontesi e lombardi saranno spinti da motivazioni diverse, ma a quattro giornate dalla fine i punti fanno sempre più gola. In campionato la Juventus arriva dai due successi con Lecce e Atalanta e non vuole fermarsi. I grigiorossi, se non vogliono tornare subito in Serie B, devono cercare i tre punti. Il divario è però altissimo. Una vittoria dei bianconeri è quotata da Betclic a 1.36, un pareggio a 5.00 ed un successo della Cremonese a 8.65. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.76, mentre l’Under 2.5 a 1.96.28 anni fa il 4-1 bianconero con il doppio ex Gianluca Vialli - L’ultimo precedente tra le due squadre a Torino risale alla prima giornata della Serie A 1995/96. La stagione finì con la conquista della UEFA Champions League per i bianconeri e la retrocessione per i grigiorossi. Allo ‘Stadio Delle Alpi’ finì 4-1 e in campo c’era il più grande doppio ex: Gianluca Vialli. La ripetizione di quel risultato è quotata da Betclic a 26.00. Il 2-0 bianconero è invece quotato da Betclic a 6.75, mentre l’1-0 a 7.00 (Sisal lo quota a 6.50).Speranze grigiorosse affidate ai tre bomber, Vlahovic in cerca di continuità - Dopo aver raggiunto la doppia cifra di gol in campionato, Dusan Vlahovic non vuole fermarsi. Una sua rete è quotata da Betclic a 2.25. Grandi possibilità di andare in gol anche per Arkadiusz Milik e Moise Kean. Una rete del polacco è quotata da Betclic a 2.50, uno dell’italiano a 2.75. E in casa Cremonese? Per Betclic un gol degli attaccanti Cyriel Dessers, Daniel Ciofani e David Okereke ha la medesima quotazione: 5.50.