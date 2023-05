A sorpresa, ci saranno molti più "titolari" di quelli ipotizzati alla vigilia. Allegri infatti contro la Cremonese sceglie in difesa oltre a Bremer, Danilo e Gatti. A centrocampo, riposa Locatelli, giocano Paredes, Rabiot e Pogba, per la prima volta dal primo minuto. Torna titolare anche Chiesa oltre a Kostic. Il vero turnover è in attacco dove riposano sia Vlahovic che Di Maria, al loro posto Kean-Milik.