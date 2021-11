Cristiano Ronaldo torna in Italia per la prima volta dopo il suo addio alla Juventus. Sono passati solamente due mesi, e forse è anche per questo che il portoghese non ha dimenticato l'accoglienza ricevuta, tanto da pubblicare un post su Instagram alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atalanta, al Gewiss Stadium. Lo stesso stadio in cui, entrando dalla panchina, era riuscito a segnare il gol del 2-2 nell'ultimo anno della precedente gestione Allegri. "Torno in Italia - ha scritto Ronaldo su Instagram - un Paese che ha accolto benissimo me e la mia famiglia: un posto meraviglioso che porterà sempre nel mio cuore".