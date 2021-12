Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono naturalmente occupate dalla Champions League, con l'ultima giornata di Milan e Inter a tenere banco. Intanto la Juventus, non menzionata sul Corriere dello Sport, è presente in boxettini sulla Gazzetta dello Sport e su Tuttosport.e titola "Dybala: una Signora sotto l'albero" con evidente riferimento al rinnovo di contratto."Juve CR7, la carta non c'è più" ossia la famigerata scrittura privata sulle cui ricerche si stanno concentrando gli inquirenti.