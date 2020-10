La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo tira un sospiro di sollievo. Il motivo è semplice, basta vedere i numeri della squadra senza CR7 a disposizione a causa della positività al Covid: una sola vittoria, in Champions a Kiev; non va meglio con i gol segnati: sono soltanto quattro in quattro partite, pochini per una squadra che punta a vincere scudetto e Champions League. Uno di Kulusevski contro il Verona e tre di Morata, tra la doppietta contro la Dinamo e il gol al Crotone.