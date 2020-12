Gli ottimi rapporti tra Juventus e Barcellona tengono sempre in piedi un asse sul quale nel prossimo futuro potrebbero esserci nuovi affari dopo lo scambio Arthur-Pjanic. Nei giorni scorsi i bianconeri sono stati accostati al Philippe Coutinho: la verità, però, è che il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Barça, come ha confermato anche il suo agente in un'intervista rilasciata in Spagna. La Juventus, inoltre, non si è mai interessata all'ex Liverpool. Nelle prossime sessioni di mercato potrebbero aprirsi nuove idee tra Juve e Barcellona, ma senza Coutinho.