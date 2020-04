1











Kia Joorabchian, agente di Philippe Coutinho, ha parlato a Sky Sport del futuro del suo assistito: "Non è un segreto che io sia tifoso dell'Arsenal, ma non ho preferenze sui miei assistiti. Tutto è possibile, si è sempre divertito a giocare in Premier League, gli piacerebbe tornare lì". Il brasiliano, lanciato nel grande calcio dall'Inter e consacratosi, prima del flop al Barcellona, con la maglia del Liverpool, è entrato anche nel mirino della Juventus. Come riferisce l'agente, però, il suo futuro potrebbe essere in Premier.