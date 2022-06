Si sta scaldando sempre di più il mercato della Juve. Nella giornata che ha di fatto confermato l'imminente approdo in bianconero di Angel Di Maria, ecco che filtrano sensazioni più che buone anche sul fronte Andrea Cambiaso. SportItalia parla già di "countodown" per la chiusura della trattativa, che sembra quindi destinata a concludersi positivamente per la Vecchia Signora, dopo gli incontri interlocutori dei giorni scorsi con il Genoa. Previsto a breve - forse già domani - un altro summit con il club rossoblù, durante il quale saranno probabilmente definiti tutti i dettagli: intanto si parla di un contratto quadriennale con possibile opzione, nonché dell'inserimento nell'affare di Radu Dragusin. Laterale classe 2000, protagonista di una buonissima annata con la maglia del Grifone, Cambiaso era seguito con particolare interesse anche dall'Inter (e dall'Atalanta), che però evidentemente si è defilato spianando dunque la strada alla Juve per un altro colpo importante, in questo caso anche in prospettiva. L'eventuale arrivo a Torino del 22enne coinciderebbe con la sicura partenza di Luca Pellegrini, che piace soprattutto in Premier League, mentre resta più complicata la cessione di Alex Sandro.