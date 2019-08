La Juventus è al lavoro per chiudere alcune importanti cessioni, in vista dell'esordio stagionale e in campionato contro il Parma, ma soprattutto del prossimo 2 settembre, data di scadenza delle operazioni di questo caldissimo mercato estivo. Il tempo stringe, però, e Fabio Paratici ha sempre meno occasioni a disposizione, anche e soprattutto per sistemare i conti di casa bianconera, per evitare che il bilancio della stagione 2019/20 possa chiudersi ulteriormente al ribasso e in negativo. Le previsioni de Il Sole 24 Ore sottolineano come i costi di gestione della rosa di Maurizio Sarri, se dovesse restare così com'è attualmente, saranno di ben 500 milioni di euro, a cui aggiungere altri 120 milioni di costi operativi, per un totale di 620 milioni.



SERVONO PLUSVALENZE - Da sottolineare è anche, però, la crescita dei ricavi che, al netto delle plusvalenze previste per il 2019/20, dovrebbero toccare quota 500 milioni di euro. Motivo per cui gli affari in uscita dovranno fruttare almeno 120 milioni per evitare ulteriori buchi a bilancio. Stando alle cifre rilasciate dal club bianconero, però, per il momento la cifra non supera gli 80 milioni. Ecco perché Paratici, oltre ad avere l'obiettivo di rendere la rosa di Sarri adatta alla lista per la prossima Champions League senza creare troppi casi in spogliatoio, è ulteriormente sotto pressione in queste ultime e intese giornate di mercato.



Chi può garantire una plusvalenza a bilancio alla Juventus e di quanto?Scopritelo nella nostra gallery dedicata.