Intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Alessandroha parlato del momento della, soffermandosi anche su alcune scelte di mercato dei bianconeri. "Sono stati fatti investimenti su giocatori che non hanno risposto come ci si aspettava", le sue dichiarazioni. "La vittoria del campionato è difficile, ma un obiettivo vicino è quello di entrare in. La Juve può permettersi di non vincere, ma deve arrivare in certe zone di classifica.sono stati due acquisti buoni sulla carta, ma non hanno risposto come io mi aspettavo".