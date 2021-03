Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ora opinionista di Sky, ha parlato così dagli studi della nota emittente, spiegando: "Non metterei Ronaldo sul banco degli imputati se non per quell'immagine bruttissima, perché per noi che abbiamo fatto calcio, l'immagine di uno che si volta in quella maniera la trovo veramente grave come ha detto il mister Capello".