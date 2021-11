Alessandroha parlato a Sky Sport nel pre-partita di, commentando in particolare l'attuale situazione della squadra die le recenti prestazioni di Alvaro. "Le certezze dell'ultimo mese della Juve sono state la difesa chiusa e le ripartenze. Non mi aspetto stasera una squadra che va ad aggredire, perché potrebbe rischiare", le sue dichiarazioni. "Il primo posto diventa molto molto importante. Ci sono tanti ragazzi che non danno quello che dovrebbero. Se fossi inandrei di giocatore in giocatore per stimolarli e cercare di capire. L'obiettivo adesso è quello di essere solidi, il bel gioco arriverà più avanti". E sul numero nove bianconero: "Morata è troppo lontano dalla porta nel momento in cui si attacca. Poche volte arriva in area. Ci sono poche azioni della Juve in area avversaria, dovrebbero aumentare. Conc'era più presenza nell'area avversaria".