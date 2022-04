Cinque gol in 12 presenze complessive in tutte le competizioni. Come ricorda il Corriere dello Sport, Vlahovic ha certamente migliorato la Juve perché ha portato le caratteristiche che mancavano - fisicità, presenza in area avversaria, capacità di dialogo e di accompagnare la manovra, intensità - ma non è riuscito a cambiare la sostanza del trend di squadra. Prima dell’avvento di Dusan, la Juve aveva collezionato 42 punti in 23 partite di campionato (media 1,83) e siglato 34 reti (media 1,48). Non solo: ha migliorato la media punti a 2,12, e mettendo a segno 17 reti, 1,62 a partita.