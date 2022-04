Come racconta il Corriere dello Sport, restano i dubbi su Kean. "Quando Moise ha segnato, la Juve sempre vinto, ma il giovane bomber viaggiato troppo a corrente alternata: pochi alti (i gol decisivi contro la Roma e il Malmö) e tanti bassi, leggasi approcci non ideali alla gara, specie dalla panchina. Due terzi delle sue presenze (21 su 33) sono state infatti collezionate entrando a gara in corso"