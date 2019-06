Nella lista dei “big” inseguiti dalla Juventus per rinforzare la propria difesa, Marquinhos potrebbe diventare un obiettivo sempre più concreto. Tra il complicatissimo sogno Koulibaly e De Ligt, i bianconeri stanno studiando la situazione per il top player da unire a Chiellini e co. E a proposito di De Ligt, il possibile arrivo al Paris Saint-Germain (importante la presenza di Raiola ieri a Parigi) potrebbe liberare proprio Marquinhos. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrale brasiliano è legato a Leonardo che lo portò in Francia nel 2013, ma resta un’ipotesi per la Juve che lo ha seguito per mesi. Tutto dipenderà dalle valutazioni sul budget estivo e dal volere del giocatore.