Fa ancora rumore il passo falso avvenuto nell'ultima uscita di campionato contro il Bologna, per una Juve che dalla sconfitta con l'Inter sembra aver accusato il colpo soprattutto dal punto di vista mentale. Lo si è potuto vedere anche nella gara contro gli emiliani, con la squadra di Allegri che è uscita fuori solamente dopo gli episodi avvenuti nel finale di gara e che, hanno ridato vita alla Vecchia Signora. Questo però, non va affatto bene per una squadra che ogni anno ha degli obiettivi e delle ambizioni prestigiose, soprattutto se consideriamo che si parla sempre di una delle squadre più forti della Serie A e di conseguenza, in situazioni di svantaggio dovrebbe trovarsi poche volte.



CHAMPIONS IN BILICO - Ma quel che è peggio, è che a causa dell'ennesimo scivolone della stagione ora si rischia di compromettere in maniera drastica anche la qualificazione alla prossima Champions League. Quella contro il Bologna sarebbe potuta essere l'occasione della svolta, in virtù soprattutto della super sfida di domani sera tra Roma e Napoli che, avrebbe potuto mettere ulteriore distanza tra i giallorossi e i bianconeri. Adesso invece, ironia della sorte sarà proprio la squadra di Mourinho che avrà un enorme chance per avvicinarsi sentitamente a Madama. In caso di vittoria infatti, la Roma si porterebbe a soli 3 punti dalla Juve, ma con il morale alle stelle dopo l'approdo alle semifinali della Conference League. Morale che al contrario, dalle parti della Continassa rischia di finire sotto i piedi, così come l'intera annata che, in caso di mancato piazzamento tra le prime 4 diventerebbe catastrofica.