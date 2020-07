Sono sessanta i milioni che servono per portare via Zaniolo dalla Roma. E probabilmente ci proverà la Juve, che lo segue da tempo: il gicatore è stato visionato più volta anche da Fabio Paratici in persone, che per il classe '99 giallorosso stravede. Già un anno fa hanno provato a portarlo a Torino senza successo, la Roma aveva alzato un muro ma ora i giallorossi hanno bisgono di fare cassa per sistemare il bilancio. La cessione di Zaniolo rappresenterebbe un sacrificio, ma potrebbe essere inevitabile. Per portarlo via da Trigoria, però, servono 60 milioni.