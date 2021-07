Antoine Griezmann è in uscita dal Barcellona. Questo è quanto riporta il Mundo Deportivo, adducendo tra le motivazioni la necessità del club blaugrana di operare cessioni importanti per ripianare la difficile situazione finanziaria. A questo punto, tra le pretendenti per l'attaccante francese, ci sarebbe pure la Juventus.Altrimenti sarebbe impossibile avere a disposizione i fondi per un'operazione come quella necessaria a prendere Griezmann. Anche la Juve, infatti, ha una situazione di bilancio che obbliga a fare attenzione alle spese.