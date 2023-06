Il Monza sta riflettendo su Ranocchia, centrocampista di proprietà della Juve che ha passato l'ultima stagione in Lombardia. Come riferisce calciomercato.com, il Monza può riscattarlo per 8 milioni di euro. La Juve, dall'altra parte, è interessata a Carlos Augusto e potrebbe esserci un intreccio tra le due situazioni per trovare una soluzione che metta d'accordo entrambe le società.