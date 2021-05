Rinnovare l'organico, ringiovanirlo di giocatori già abbastanza affermati da poter garantire un nuovo ciclo...

Come può la Juventus riuscire a ingaggiare sia Moise Kean che Gigio Donnarumma? Una risposta arriva da Tuttosport: il club bianconero può mettere sul piatto sia Adrien Rabiot che Wojciech Szczesny per indurre l'Everton (dove Kean tornerà dopo il prestito al Paris Saint-Germain) a lasciar partire il centravanti. Liberandosi così lo spazio in rosa di Szczesny, ecco che la firma di Donnarumma a parametro zero può diventare molto più agevole di quanto non appaia oggi.