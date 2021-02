Tratto dal report ufficiale dell'allenamento della Juventus:

"Per preparare al meglio il primo dei tre appuntamenti (contro Verona sabato sera, poi Spezia e Lazio) il gruppo si è focalizzato su due aspetti durante la sessione odierna: possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche.



Domani la squadra si troverà nuovamente al mattino al Training Center per una nuova giornata di lavoro."



Continua intanto la... sfortuna degli infortuni: oltre ai noti Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Arthur e Dybala (e al Bentegodi non ci sarà lo squalificato Danilo, ma torna Rabiot) Morata oggi non si è allenato poiché risente ancora del citomegalovirus.