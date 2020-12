In questa prima fase del campionato la Juventus ha un problema che va risolto domenica a Marassi: le partite contro le squadre considerate "piccole", quelle con obiettivi diversi dai bianconeri, sono sempre le più complicate. A Crotone la squadra di Pirlo non è andata oltre l'1-1, così come contro l'altra neopromossa Benevento e con lo Spezia aveva chiuso il primo tempo in parità, poi è arrivato Ronaldo e ha risolto ogni problema. E ancora: altro 1-1 in casa col Verona dopo essere andati sotto. La Juve ha perso 6 punti contro squadre abbordabili per chi punta a vincere il campionato, a Marassi serve una svolta.