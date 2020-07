Beppe Marotta e Fabio Paratici si conoscono come le proprie tasche. Non a caso hanno anche molti obiettivi di mercato in comune. Da Tonali a Emerson Palmieri, il mercato di Juve e Inter sarà spesso intrecciato. Tuttosport fornisce un aggiornamento proprio sul terzino del Chelsea che costa 30 milioni di euro. L'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 25 tra prestito e obbligo di riscatto e potrebbe arrivare alla cifra richiesta dal club inglese inserendo anche Giroud nella trattativa. Così Marotta spera di beffare Paratici sul mercato.