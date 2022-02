Come racconta Gazzetta, la Roma potrebbe cedere Zaniolo per un motivo su tutti: la questione economico. "La situazione dei conti giallorossi non è florida e non fa intravedere una inversione di tendenza. L’Indebitamento finanziario netto adjusted del club al 31 dicembre 2021 è di 322 milioni (Al 30 giugno era di 311,7 milioni, con un incremento di 10,3 milioni dovuto alle minori disponibilità liquide e all’incremento dei finanziamenti con le società del gruppo)", racconta il quotidiano.