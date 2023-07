Fermi tutti: non c'è nessuna fuga di talenti della Juve. E non c'è nemmeno una svendita totale di quei giocatori giovani o giovanissimi che hanno saputo imporsi negli scorsi mesi. Così come non c'è nessun cambio di rotta per quel che riguarda la volontà di puntare con decisione su quei giocatori in uscita dalla Next Gen per completare l'organico della prima squadra. Ma allo stesso tempo, se è vero che nessuno è incedibile, è così anche per gli stessi giovani. Con un mercato che chiama e rappresenta una tentazione per tanti ragazzi bianconeri, mentre in alcuni casi è il club a fiutare preziose plusvalenze. È così per quei giocatori che di rientro dal prestito non avranno spazio alla corte di Max Allegri. Ma non soltanto loro. Dal caso riferito a Matias Soulé alle sirene inglesi che tentano Samuel Iling-Junior, sono tante le situazioni aperte.Scoprile tutte in gallery