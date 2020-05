Ieri è tornato in Italia ( QUI le nostre immagini esclusive ) e ad oggi Gonzalo Higuain si trova nel suo appartamento di Torino dove dovrà trascorrere 14 giorni di isolamento. Un periodo che però può essere tagliato. Come riporta Tuttosport, infatti, in caso di ripresa degli allenamenti collettivi, il calciatore potrebbe anche essere sottoposto ad un doppio tampone nel giro di 48 ore, la stessa pratica utilizzata per partire verso l'Argentina due mesi fa e stessa pratica utilizzata dal Milan con Ibrahimovic. In caso di negatività il Pipita potrà aggregarsi subito al gruppo.