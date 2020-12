Dopo la fase a gironi di Champions League l'Italia ha perso un pezzo con l'Inter quarta nel suo girone e fuori anche dall'Europa League; sono andate avanti Juventus e Lazio, ma secondo l'ex terzino Paolo Tramezzani le due squadre stanno vivendo situazioni diverse: "Per la Juve la vittoria del Camp Nou rappresenta il momento della svolta - ha detto a Sky - è stata un'impresa sotto ogni punto di vista. Per la Lazio invece gli ottavi sono un traguardo importante ma non la svolta della stagione, perché hanno sofferto e rischiato".