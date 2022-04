Come racconta La Gazzetta dello Sport, in rosa sulle fasce difensive dovrebbe rimanere un jolly come Mattia De Sciglio: fra i sei in scadenza di contratto l’allievo di lungo corso dell’attuale tecnico è quello con i discorsi per il rinnovo più avviati. "Quest’anno è stato utile, specie durante l’infortunio di Danilo, confermandosi affidabile, senza particolari picchi positivi ma soprattutto negativi", racconta il quotidiano.