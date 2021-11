Qualevedremo dopo la sosta? Una squadra con "i quattro dietro", i quattro difensori, con cui occorrerà sviluppare meglio il gioco. Poi tre a centrocampo e tre in attacco, "che si arrangino e che si muovano", così come vuole. Proprio sulla libertà offensiva dei bianconeri, il tecnico è stato chiaro: niente punti di riferimento, l'importante è che "quando perdiamo la palla rimangano nelle posizioni dove finiscono le azioni". Lì devono difendere: sulla fase difensiva non c'è libertà che tenga.