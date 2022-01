L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del cambio di obiettivo ufficializzato da Allegri. Per il quotidiano, "Allegri spiega come non sia mai mancata la consapevolezza di dover aspettare almeno un anno o due prima di poter rivedere la Juve in lotta per lo scudetto. Un girone d'andata da 34 punti e la deludente prestazione contro un non-Napoli hanno quindi portato il tecnico bianconero a uscire allo scoperto nonostante le dichiarazioni votate all'ottimismo dello scorso luglio".