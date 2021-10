Unaritrovata. Nell'ultimo mese, la squadra diè tornata a macinare vittorie e punti. Sul Corriere dello Sport, un'analisi di come il tecnico livornese abbia ritrovato l'anima della sua Vecchia Signora: "È tornata l’ItalJuve. La Signora ha ritrovato tante cose nell’ultimo mese: le vittorie, cinque in sequenza tra campionato e Champions League; una posizione di classifica più consona alle sue ambizioni, con cui si è riavvicinata alla vetta. Ma soprattutto un’anima. In generale, perchè la squadra di inizio stagione sembrava averla persa e appariva in balìa degli eventi. E, in particolare, un’anima italiana. Si sta ricostituendo infatti il blocco azzurro sui cui tradizionalmente si sono basate le vittorie. (...) Ora si sta tornando all’antico. La prova è la formazione che Allegri ha schierato contro la Roma: sette italiani in campo da titolari, cosa che non succedeva da oltre sei anni. Per ritrovare una Juve così “azzurra”, infatti, bisogna riavvolgere il nastro al 16 maggio 2015 quando, a scudetto appena festeggiato, Max andò a sfidare l’Inter con otto italiani in campo dal primo minuto."